Теперь все получит Кремль: обанкротилась российская нефтяная компания
- Российский госбанк ВТБ инициировал банкротство нефтяной компании "First Oil" из-за долга в 78,3 миллиона долларов.
- Системные причины коллапса связаны с санкционным давлением, который снизил цены на нефть, и высокой ключевой ставкой ЦБ, что сделала невозможным рефинансирование долгов.
Российский госбанк ВТБ инициировал банкротство крупной нефтяной группы. Речь идет о First Oil. Такая ситуация стала следствием масштабных долгов компании перед банком.
Что известно о банкротстве First Oil?
Сейчас задолженность группы First Oil перед ВТБ – 78,3 миллиона долларов, сообщает СЗРУ.
Что важно знать об этой группе:
- First Oil добывает примерно 500 тысяч тонн нефти в год;
- эту нефть группа добывает в Коми и Ханты-Мансийском автономном округе;
- запасы месторождений First Oil составляют – 14 миллионов тонн.
Важно! Теперь указанные активы перейдут к государственным структурам.
Причины коллапса системные. Санкционное давление обвалило цены на российскую нефть ниже 40 долларов за баррель, сделав часть месторождений убыточными. Высокая ключевая ставка ЦБ сделала невозможным рефинансирование долгов,
– указывает украинская разведка.
Как показывает статистика, результат добывающих компаний в 2025 году составил минус 7,5 миллиарда долларов. А объем реструктуризированных отраслевых кредитов – 35,2 миллиарда долларов.
Заметим, что долговой рынок в России испытывает значительное давление. Это проявляется так:
- в январе 2026 года российские компании не выполнили обязательства по долговым бумагам 51 раз, это вдвое больше чем в 2025;
- общая сумма пропущенных выплат – 3,38 миллиарда рублей (в январе 2025 она составляла – 1,78 миллиарда рублей в аналогичный период);
- за 2025 год в целом зафиксировано 25 дефолтов по облигациям – абсолютный рекорд с января 2022 года.
First Oil – не исключение, а часть волны. В конце 2025 года обанкротилась "Янгпур" – структура "Беларуснефти" в Ямало-Ненецком округе. Ранее по искам налоговой рухнули астраханская нефтяная компания и НК "Горный",
– сообщила разведка.
Статистика показывает, что сейчас почти половина от всех нефтегазовых компаний России убыточна. С января по ноябрь общий минус составил – 575 миллиардов рублей, сообщает издание The Moscow Times.
Как ухудшается ситуация в российской экономике сейчас?
Данные российского Центробанка показывают, что почти половина займов в России – проблемные. Под реструктуризацию попали займы нефтегазовых компаний на 2,7 триллиона рублей. Аналогичная ситуация в секторе промышленности.
В 2026 году темпы дефолтов в России превышают показатели 2025. К тому же ощутимо ухудшается качество кредитов.