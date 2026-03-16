Денег не будет, пока не заработает "Дружба": Сийярто снова угрожает Украине

Венгрия продолжает угрожать Украине. Сейчас Будапешт блокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро. К тому же Венгрия не дает принять новый пакет санкций против России.

Венгрия готова согласовать Украине кредит на 90 миллиардов евро. Однако, это произойдет, только, если снова заработает "Дружба", сообщает Европейская правда.

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением (предоставить Украине помощь – 24 Канал).

Сийярто продолжает настаивать, что Украина не запускает "Дружбу" именно по политическим причинам. Именно поэтому Венгрия и ветирует принятие новых санкций и помощи для Украины.

Нефтепровод "Дружба" физически и технически готов к восстановлению транспортировки. Нет никаких технических или технических проблем,

– говорит Сийярто.

Заметим, что обсуждение нефтепровода "Дружба" запланировано во время Совета ЕС 16 марта. Поднятие этой темы инициировано Венгрией и Словакией, сообщается в рабочем документе Совета ЕС, который получили государства-члены Евросоюза, указывает "Европейская правда".

