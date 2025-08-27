Венгрия и Словакия продолжают получать значительные объемы российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Однако у этих стран есть три альтернативных маршрута, которые могли бы снизить зависимость от Москвы.

Что такое дружба?

Нефтепровод начинается в Альметьевске (Татарстан), проходит через Самару и Брянск, далее через белорусский Мозырь, где делится на северное и южное направления. Северная ветка идет в Беларусь, Польшу и Германию, южная - в Украину, Чехию, Словакию и Венгрию, пишет 24 Канал.

С февраля 2023 года прокачка по северному направлению была остановлена из-за санкций ЕС, но южная часть продолжает функционировать и обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Сколько нефти Россия поставляет по "Дружбе"?

По данным Forbes за 2024 год, Венгрия импортировала около 4,7 миллиона тонн нефти по этому маршруту, что соответствует уровню предыдущего года. Словакия получила 3,9 миллиона тонн, что на 15% меньше, а Чехия – 2,7 миллиона тонн, что на 35% меньше.

Согласно информации Bloomberg, только в июле 2025 года в Венгрию было поставлено 436 тысяч тонн нефти, а в Словакию – около 356 тысяч тонн.

Какие есть альтернативы "Дружбе" для Венгрии и Словакии?

Несмотря на зависимость от "Дружбы" Венгрия и Словакия имеют несколько вариантов диверсификации поставок нефти. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал энергетический эксперт Сергей Куюн.

Адриатический нефтепровод (JANAF)

Адриатический трубопровод проходит через Хорватию и способен транспортировать до 14 миллионов тонн нефти в год. Однако Венгрия использует его лишь на 20% мощности

Важно! Полностью удовлетворить потребности Венгрии и Словакии этот маршрут не способен. Дополнительным препятствием являются высокие тарифы на транзит, которые выросли после начала модернизации 80-километрового участка нефтепровода.

Украинский маршрут через Одессу

Еще одной альтернативой может стать нефтепровод Одесса-Броды. Схема поставок предусматривает доставку нефти морем до одесских портов, дальнейшую транспортировку до Бродов, а затем подключение к системе "Дружба" с выходом на венгерские НПЗ.

Важно! Этот трубопровод нуждается в капитальной реконструкции, поскольку не использовался более десяти лет.

Угрозой для маршрута Одесса-Броды остаются регулярные российские обстрелы.

Строительство сербского нефтепровода

Компания MOL, которой принадлежат крупнейшие венгерские и словацкие НПЗ, также рассматривает проект строительства нового трубопровода протяженностью около 190 километров, что соединит "Дружбу" на территории Венгрии с сербской инфраструктурой возле города Новый Сад.

Интересно! Стоимость строительства нефтепровода оценивается в 350 миллионов долларов. При этом маршрут не сможет полностью заменить российскую нефть.

Ожидается, что этот маршрут позволит частично разгрузить Адриатическое направление и обеспечит доступ к альтернативным поставкам. Дополнительным негативным фактором является то, что сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" принадлежит российской "Газпромнафте".