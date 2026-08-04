Нефтяная отрасль России пошатнулась: объемы переработки упали до минимума за 24 года

В июле Украина не только сохранила высокий темп атак на российскую нефтяную инфраструктуру, но и расширила эту кампанию. Это уже сказалось на переработке нефти, которая упала до самого низкого уровня за последние 24 года; под угрозой оказались также экспорт и логистика.

Украина проводит атаки на заводы и танкеры

В прошлом месяце большие российские НПЗ, танкеры, морская инфраструктура и магистральные нефтепроводы подверглись как минимум 30 атакам. Это второй по величине месячный показатель с начала полномасштабной войны, подсчитало агентство Bloomberg.

В первой половине июля Украина сосредоточилась на ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Среди целей был, в частности, Омский НПЗ, который является крупнейшим в России.

В то время как во второй половине месяца Силы обороны сместили акцент на танкеры и портовую инфраструктуру в Черном и Азовском морях. Это привело к перебоям с отгрузкой нефти через российские порты.

В итоге за неделю до 26 июля в порту Новороссийск загрузились лишь четыре танкера. Хотя обычно через него проходит около 20% морского экспорта российской нефти.

В конце июля Киев возобновил удары по НПЗ, атаковав еще три большие предприятия в течение последних трех дней месяца, а также еще четыре в первые выходные августа.

Нефтепереработка резко сократилась

Следствием таких активных действий Украины стало стремительное сокращение объемов переработки нефти.

После ударов по НПЗ российские производители были вынуждены увеличить продажи сырой нефти за рубеж, поскольку заводы резко сократили мощности.

По данным издания, уровень переработки нефти в России опустился до самой низкой отметки с мая 2002 года.

Хотя во второй половине июля часть предприятий смогла возобновить работу, средний объем переработки, по оценке EA Analytics, составил всего 3,6 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на треть меньше сезонной нормы.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по вопросам России и Евразии Сергей Вакуленко отметил, что теперь будущее российской нефтепереработки и экспорта все больше зависит от возможностей Украины наносить удары беспилотниками.

Россия может усилить противовоздушную оборону, что уменьшит количество дронов, достигающих целей, но полностью защитить их не удастся,

– уверен эксперт.

Напомним, ранее Financial Times проанализировала влияние украинских ударов, использовав спутниковые снимки, фотографии и тепловизионные данные. Издание пришло к выводу, что они временно остановили более трети нефтепереработки в России, а именно 30% действующих и почти 45% номинальных мощностей НПЗ.