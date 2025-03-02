Где больше всего нефти в Европе: это одна из самых успешных стран мира

Когда речь идет о нефти, то на ум сразу приходят Ближний Восток, США или Россия. Однако в Европе также есть залежи нефти. Особое место на европейском рынке нефти занимает одна страна.

Где больше всего нефти в Европе

Норвегия – это одна из самых развитых стран мира, которая в прошлом веке получала сверхдоходы от экспорта нефти. Страна до сих пор остается одним из ключевых поставщиков в регионе. Кроме того, в Норвегии расположены крупнейшее месторождение нефти в Европе, информирует 24 Канал.

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Речь идет о нефтяном месторождении Йохан Свердруп в Северном море. Месторождение принадлежит нескольким компаниям, по данным Offshore Technology:

Aker BP;

Equinor;

Petoro;

TotalEnergies.

Интересная деталь! В 1996 году Норвегия создала суверенный фонд богатства, чтобы инвестировать доходы полученные от нефтегазовой промышленности. На сегодня это крупнейший суверенный фонд в мире. Фонд управляет активами на 1,8 триллиона долларов. Более того, в 2024 году фонд получил рекордную прибыль в 222 миллиарда долларов, информирует Reuters.

Объемы добычи нефти в месторождении Йохан Свердруп при полной мощности составляют 755 тысяч баррелей в сутки. Для понимания, это примерно 0,7% мирового производства нефти. Стоит добавить, что в тройку крупнейших нефтяных месторождений в Европе входят Снорре и Oseberg, которые также расположены в Северном море у берегов Норвегии.

Важно! Страна Северной Европы также граничит с регионом, который имеет значительные запасы нефти. Речь идет об Арктике, которая недавно стала предметом переговоров между США и Россией.