Нефть дешевеет третью неделю подряд, а рынок ждет отчеты международных объединений

Нефть американской марки Brent продолжает падать в цене. Трейдеры ожидают ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства, чтобы увидеть перспективы спроса.

Нефть дешевеет третью неделю подряд

Цены на нефтяные фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures показывают понижение. Сейчас они составляют 80,61 доллара за баррель, что меньше на 0,82 доллара или 1,01%, чем после закрытия прошедшей торговой сессии

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Также снизились цены на фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи. Стоимость снизилась на 0,79 доллара или 1,02%, к 76,38 доллара за баррель. В ходе предыдущих торгов эти контракты подорожали на 1,43 доллара или 1,9%, до 77,17 доллара за баррель.

В фокусе внимания этой недели – отчеты ОПЕК и МЭА. Любые сигналы о нехватке предложения на рынке могут изменить настроение расслабившихся в связи со снижением геополитической неопределенности трейдеров.

— говорится в обзоре ANZ Group Holdings.

В целом за последнюю неделю цены на нефть Brent упали на 4,1%, а WTI - 4,2%. Это третью неделю подряд, когда оба типа нефти подешевели из-за беспокойства относительно меньшего спроса на мировом рынке

За три недели цены на Brent снизились на 12%, основное снижение связано с ситуацией в Китае, США и Европе, а также из-за конфликта на Ближнем Востоке.