Ціна нафти опустилася нижче 68 доларів за барель – виноваты ли в этом тарифы Трампа
- Цена нефти сорта Brent упала на 10 долларов за баррель через два дня после введения пошлин Дональдом Трампом, снизившись с 75 до менее 65 долларов за баррель.
- Топ-менеджер Eni заявил, что введение новых пошлин США имели незначительное влияние на нефтяную отрасль, но угроза снижения глобального экономического роста может уменьшить спрос на энергию.
Нефть североморского сорта Brent подешевела. Это произошло через два дня после введения Дональдом Трапом пошлин почти против всех стран мира.
Нефть упала в цене
Цена на нефть упала на 10 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные сайта Tranding Economics.
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Дело в том, что в первые дни апреля нефть Brent составляла около 75 долларов за баррель. Однако по состоянию на середину 4 апреля она упала ниже 65 долларов за баррель.
Обратите внимание! В последний раз такая цена за нефть была в августе 2021 года.
Повлияли ли тарифы Трампа на цены
В то же время Reuters пишет, что нефтегазовые гиганты испытывают трудности после того, как восемь стран ОПЕК+ неожиданно согласились увеличить добычу нефти в мае.
А тарифы, введены администрацией США, имели незначительное влияние на отрасль. Такое заявление сделал топ-менеджер Eni (ENI.MI) Франческо Гаттеи.
Он добавил, что энергетические компании могут отреагировать на угрозу снижения глобального экономического роста через тарифы. А это уже может привести к уменьшению спроса на энергию.
Заметьте! Гаттеи также отметил, что фактическое увеличение добычи ОПЕК+ может оказаться меньше, чем было объявлено, с учетом жесткого эмбарго США против Венесуэлы и возможного сокращения объемов нефти из Казахстана.
Решение восьми стран ОПЕК
Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) провели виртуальную встречу в четверг, 3 апреля Во время нее государства договорились увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в сутки в мае.
Майское наращивание добычи будет почти втрое больше, чем ожидалось ранее. А следующая их встреча определит уровни добычи на июнь.
Важно! Она состоится 5 мая текущего года.