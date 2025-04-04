Ціна нафти опустилася нижче 68 доларів за барель – виноваты ли в этом тарифы Трампа

Нефть североморского сорта Brent подешевела. Это произошло через два дня после введения Дональдом Трапом пошлин почти против всех стран мира.

Нефть упала в цене

Цена на нефть упала на 10 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные сайта Tranding Economics.

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Дело в том, что в первые дни апреля нефть Brent составляла около 75 долларов за баррель. Однако по состоянию на середину 4 апреля она упала ниже 65 долларов за баррель.

Обратите внимание! В последний раз такая цена за нефть была в августе 2021 года.

Повлияли ли тарифы Трампа на цены

В то же время Reuters пишет, что нефтегазовые гиганты испытывают трудности после того, как восемь стран ОПЕК+ неожиданно согласились увеличить добычу нефти в мае.

А тарифы, введены администрацией США, имели незначительное влияние на отрасль. Такое заявление сделал топ-менеджер Eni (ENI.MI) Франческо Гаттеи.

Он добавил, что энергетические компании могут отреагировать на угрозу снижения глобального экономического роста через тарифы. А это уже может привести к уменьшению спроса на энергию.

Заметьте! Гаттеи также отметил, что фактическое увеличение добычи ОПЕК+ может оказаться меньше, чем было объявлено, с учетом жесткого эмбарго США против Венесуэлы и возможного сокращения объемов нефти из Казахстана.

Решение восьми стран ОПЕК

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) провели виртуальную встречу в четверг, 3 апреля Во время нее государства договорились увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в сутки в мае.

Майское наращивание добычи будет почти втрое больше, чем ожидалось ранее. А следующая их встреча определит уровни добычи на июнь.

Важно! Она состоится 5 мая текущего года.