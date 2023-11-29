Станет ли Саудовская Аравия главным поставщиком нефти вместо России

После полномасштабного вторжения России в Украину мировое сообщество ввело значительное количество санкций на российские ресурсы. В частности, ограничения действуют и против нефти.

Может ли нефть из Саудовской Аравии заменить российскую

Сырье из Саудовской Аравии может заменить российское, однако сделать это не так просто, рассказал в интервью 24 Каналу бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коблолев. Также он отметил, что цена на газ и нефть формируется и благодаря мировому экспорту, в частности, из Китая.

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Андрей Коблолев Бывший глава НАК "Нафтогаз" Это ошибка Запада, которая заключается в том, что их ценовой потолок действительно не работает, ведь они мало потребляют российскую нефть. Это сырье покупают другие и платят полную цену, а затем продукты из этой нефти продаются в Европу. К примеру, Индия продает нефтепродукты.

Коболев отмечает, что необходимо вводить комплекс мер, который будет нивелировать суперпозицию, которая может возникнуть из-за спроса на нефть из Саудовской Аравии. Он привел пример, вспомнив как Европа ввела импортную пошлину на украинские трубы. Таким образом европейцам удалось урегулировать ситуацию на рынке газа.

То есть стоимость энергоносителей купленных в России должна быть с учетом доли импортной пошлины. Вследствие чего, российские поставщики будут обязаны значительно снижать цену на свое сырье, чтобы выдерживать рыночную конкуренцию.

Таким образом, Запад, не разрушая отношения с Китаем, Индией, другими странами, которые к России близки и покупают у них товары, заставляет их экономическим способом снизить ту цену, которую они платят России.

– заключает Коболев

Следует заметить и то, что Россию не уберут с энергетического рынка полностью. По мнению Коболева, европейцы к этому еще не готовы, ведь страна-агрессор поставляет значительное количество нефти на мировой рынок.