Именно из этой страны Индия хочет получать нефть: Моди уже направляется на встречу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится посетить ОАЭ. Эта встреча должна состояться сегодня. Визит кратковременный и является лишь первой остановкой индийского премьера.

Для чего Моди направляется в ОАЭ?

В ОАЭ должно состояться обсуждение долгосрочного соглашения относительно поставок энергоносителей, сообщает Reuters.

Важно! Моди хочет договориться, чтобы ОАЭ поддержали расширение стратегических запасов нефти Индии.

В общем Моди готовится посетить 5 стран в периоды с 15 по 20 мая. Благодаря этому, индийский премьер хочет увеличить поставки энергоносителей в Индию. Ведь этот процесс был нарушен именно из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Напомним, недавно ОАЭ покинули ОПЕК. Теперь страна планирует увеличить добычу нефти. Соответственно, именно это сырье может "помочь" Индии.

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что Моди встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохамедом бин Заидом Аль Нахаяном и обсудит ряд вопросов, в частности сотрудничество в энергетической отрасли. ОАЭ является третьим по величине торговым партнером Индии и является домом для более 4,5 миллиона индийцев,

– указывает издание.

Нужно понимать, что сейчас именно ОАЭ является:

одним из крупнейших поставщиков сырой нефти;

а также – природного газа в Индию.

Где Индия покупает нефть сейчас?

Индия осуществляет закупки из разных стран. В частности, сейчас на индийскую территорию поступает значительное количество российской нефти.

Это происходит именно из-за того, что США ослабляли санкции против России. Напомним, американское правительство позволяло закупку российской нефти, что уже была загружена и находится в море. Это послабление действует до 16 мая этого года.

Почему Индия не может покупать нефть с Ближнего Востока?