Подорожание нефти: какой фактор устранил опасения о Китае
Цены на нефть продолжают расти. Одна из главных причин – опасения относительно предложения на рынке. Сколько стоят марки нефти Brent и WTI – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
На 13 сентября цена нефти под маркой Brent колеблется на уровне 94,95 доллара за баррель. С начала торгового дня нефть подорожала на 1,01%. По сравнению с предыдущим днем она выросла в цене на 0,84 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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Контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 88,79 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI подорожала на 0,95 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 1,15%.
Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 95,02 доллара за баррель (+ 0,95 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 88,79 доллара (+ 0,92 доллара).
Цены на нефть пошли вверх из-за опасений относительно предложения. Они играют на рынке немаловажную роль, ведь приближается зимний период. Это нивелирует фактор понижения спроса в Китае. Именно эта страна – один из крупнейших мировых импортеров сырой нефти. Как и влияние на рынок дальнейшего повышения процентных ставок в США и Европе, сообщает Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.