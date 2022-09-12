Победа спроса или предложения: какой фактор больше толкает цены на нефть вверх

Нефтяные котировки показывают положительную динамику на рынке. Что влияет на стоимость Brent и WTI – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят самые известные марки нефти

По состоянию на вечер 12 сентября нефть Brent торгуется на уровне 94,11 доллара за баррель. С начала дня марка нефти подорожала на 1,37%. По сравнению с предыдущей пятницей она выросла в цене на 2,41 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то время как контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 87,84 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов на 9 сентября нефть WTI подорожала на 1,78 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 1,21%.

Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 94,07 доллара за баррель (+2,36 доллара),

за баррель (+2,36 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,87 доллара (+1,83 доллара).

Цены на нефть пошли вверх из-за опасений по поводу предложения. Они играют на рынке важную роль, ведь близится зимний период. На фоне этого ожидания о послаблении спроса нивелировались, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть: