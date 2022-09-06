Цены на нефть неожиданно вернулись к падению: что произошло
Цены на нефть вернулись к падению. Почему так происходит, а какие сценарии развития событий возможны – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
Нефть марки Brent по состоянию на 6 сентября торгуется на рынке по цене на уровне 93 доллара за баррель. С начала дня марка нефти подорожала на 0,02%. В то же время этот бренд нефти подешевел на 3,51 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
Актуально Нефть по 150 долларов за баррель: как монетизировать эту динамику на рынке
Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate торгуется на уровне 87,06 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем стоимость WTI упала на 3,71 доллара. Однако с начала сессии эта марка нефти подорожала на 0,22 %.
В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 93,30 доллара за баррель (- 3,15 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,09 доллара (-2,76 доллара).
В понедельник, 5 сентября, цены на нефть стремительно пошли вверх на фоне решения стран-членов ОПЕК+ о незначительном сокращении объемов добычи сырья. Их главная цель – поддержать цены на черное золото на определенном уровне.
В то же время на сегодня черное золото вернулось к падению. Эта тенденция вернулась в сектор после возобновления опасений по поводу уменьшения спроса на сырье. Также существенную роль играет перспектива дальнейшего повышения процентных ставок, пишет издание Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.