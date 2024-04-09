"Золотые визы" в Испании: почему местное правительство решило их отменить

В течение долгого времени в Испании действовали "золотые визы". Это уникальная возможность для иностранцев свободно проживать на испанской территории.

Как действуют золотые визы

"Золотые визы" предоставляли иностранцам право на пребывание в Испании в течение трех лет из-за больших инвестиций в недвижимость. Речь идет не только о проживании, а и возможность работать.

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Для получения специального разрешения лицо должно инвестировать минимум 500 тысяч евро в испанскую недвижимость. При этом, не используя ипотечный кредит.

В чем проблема "золотых виз"

, что аналогичная программа действовала в Португалии. Однако местное правительство приняло решение о ее прекращении из-за жилищного кризиса.

Программа "золотых виз" вызвала ряд проблем для местных. В частности, невозможность свободно покупать недорогое жилье.

Педро Санчес Премьер-министр Испании Сегодня 94 из каждых 100 таких виз связаны с инвестициями в недвижимость в крупных городах, которые сталкиваются с очень напряженным рынком и где почти невозможно найти достойное жилье для тех, кто уже живет, работает и платит налоги.

Теперешнюю ситуацию на рынке недвижимости премьер-министр назвал спекулятивным бизнесом. Санчес уточнил, что процесс ликвидации этой программы начнется уже во вторник, после изучения отчета от Министерства жилищно-коммунального хозяйства, во время еженедельного заседания правительства.