Не технологиями едиными: в какую сферу активно инвестирует миллиардер Билл Гейтс

Американский миллиардер Билл Гейтс заработал свой капитал в секторе высоких технологий. Однако похоже, что миллиардер сейчас делает ставку на совершенно другую сферу.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс получил легальное одобрение от власти на приобретение 2100 акров сельскохозяйственных земель у производителя картофеля Campbell Farms в штате Северная Дакота.

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Билл Гейтс инвестирует в новую сферу

Американский бизнесмен заплатил за эту землю 13,5 миллиона долларов США. Важно добавить, что это не первый раз Гейтс инвестирует в этот класс активов. На сегодня ему уже принадлежит почти 270 тысяч акров сельскохозяйственных земель во многих штатах США, а миллиардер также является крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в Америке.

Этот актив также называют одной из устойчивых опций в условиях рецессии. Дело в том, что рынки могут подниматься или падать, но люди всегда будут нуждаться в еде. Таким образом, ценность этого актива растет.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Помимо Гейтса ставку на сельскохозяйственные угодья делает и его давний друг и известный инвестор Уоррен Баффет, купивший в 1986 году землю. В этом году на ежегодном заседании акционеров компании Berkshire Баффет в очередной раз назвал сельскохозяйственные земли как один из активов, которые он приобрел бы вместо биткойна.

На момент создания этого материала капиталы бизнесменов Forbes да Bloomberg оценивают следующим образом и соответственно:

Билл Гейтс – 124,8 миллиарда долларов; 116 миллиардов долларов;

– долларов; долларов; Уоррен Баффет – 97 миллиардов долларов; 97,2 миллиарда долларов.

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