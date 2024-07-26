Глава НБУ рассказал, будет ли в Украину заходить больше валюты

Глава центробанка Украины Андрей Пышный рассказал, чего стоит ожидать от валютного рынка в ближайшем будущем. Банкир также выделил ключевые факторы влияния на рынок.

В Нацбанке рассказали, чего ожидать от валютного рынка

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что сейчас есть все условия для устойчивой ситуации на валютном рынке. Согласно его прогнозу, вскоре в Украину будет заходить больше валюты.

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Банкир добавил, что этому способствует продажа нового урожая, а также работа морского коридора, который позволяет активно экспортировать агропродукцию и товары других групп за границу. Пышный сообщил, что уже на следующей неделе Нацбанк ожидает поступления в Украину 3,9 миллиарда долларов.

Кроме того, Андрей Пышный заявил, что НБУ будет активным участником валютного рынка Украины, чтобы выполнять такие задачи: