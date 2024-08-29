НБУ ввел ограничения для бизнеса, связанные с наличными: изменится ли что-то для граждан

Украинский Нацбанк сообщил об обновлении требований к порядку организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. В частности, центробанк сообщил о новом запрете для украинского бизнеса.

НБУ установил новые ограничения для операций с наличностью

Национальный банк Украины запретил бизнесу получать переводы наличными от физических лиц без открытия счета. Эти нормы начинают действовать с 29 августа 2024 года. В центробанке объяснили для чего это нужно:

Во-первых, для повышения прозрачности платежных операций.

Во-вторых, для предотвращения проведения финансовых операций с наличными, которые имеют высокий риск их вероятного использования с противоправной целью.

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Это означает, что поставщики платежных услуг отныне должны в обязательном порядке зачислять средства по операциям по переводу наличных без открытия счета на счета субъектов хозяйствования. В Нацбанке добавили, что выдача наличных по переводу без открытия счета для субъектов хозяйствования возможна только с их счетов (после ее предварительного зачисления в безналичной форме).

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Регулятор отметил, что эти ограничения не касаются граждан, которые и в дальнейшем могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета с субъектами хозяйствования за услуги или товары: