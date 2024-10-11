Отказ от копеек: какой законопроект НБУ подал в парламент

НБУ продолжает работать над проектом по переименованию монет в Украине. Центральный банк направил важный пакет документов в Верховую Раду.

НБУ подал закон о переименовании копеек

Нацбанк подал в парламент пакет законопроектов об изменении названия монеты в Украине. Речь идет об отказе от термина "копейка" на "шаг". Об этом сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

Примечательно Доллар падает и растет в цене одновременно: что происходит на рынке валют

Народный избранник обнародовал обращение главы Национального банка Украины Андрея Пышного по имени спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. В частности, регулятор обратился к парламентариям с просьбой поддержать инициативу о переименовании украинской разменной монеты.

К теме!НБУ указал, что переименовать монеты в Украине планировали еще в начале 1990-х годов. Именно тогда были созданы эскизы разменной монеты по шагу, а также отчеканены первые экспериментальные образцы таких монет.

Национальный банк Украины представил инициативу о переименовании монет в начале сентября 2024 года. Регулятор пояснил, что отказ от термина "копейка" необходим для восстановления исторической справедливости. В центробанке добавили, что этот шаг будет способствовать дерусификации, деколонизации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.