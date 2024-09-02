"Копейки" больше не будет: как НБУ изменил название монеты на "шаг"

Нацбанк инициирует изменение названия разменных монет в Украине. В центробанке подробно объяснили для чего это нужно.

НБУ планирует изменить название разменных монет в Украине.

Национальный банк Украины считает, что название монеты "копейка" нужно изменить для восстановления исторической справедливости. Регулятор считает, что это также будет способствовать дерусификации, деколонизации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины, сообщает 24 Канал.

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В Нацбанке объяснили, что название для разменной монеты "копейка" – это фактический символ московской оккупации. Этот вывод сделали, исследовав историю денежного обращения в Украине. Добавляют, что слово "копейка" имеет имперское и московское происхождение. Кроме того, копейки остались в обращении только враждебных к Украине стран.

Андрей Пышный Глава НБУ Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. Мы имеем свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет – это слово "шаг".

Для переименования разменных монет в Украине, НБУ предлагает провести ряд законодательных изменений. К тому же планируют установить, что соотношение между "копейкой" и "шагом" будет 1:1, тогда как над дизайном и порядком введения в обращение "шагов" будет работать Национальный банк Украины. Центробанк также должен принимать решение о выводе из обращения "копеек".

История слова "шаг" в Украине

НБУ отмечает, что название "шаг" – это шаг к возвращению украинским монетам собственной идентичности, а также будет способствовать тому, что денежный оборот Украины очистится от российского влияния. Что известно об истории слова "шаг":

Слово "шаг" имеет давнее украинское происхождение. Его использовали, как на территории Украины, так и в украинском денежном счете с 16 по 17 века (XVI – XVII);

Это уникальное наименование для монеты, которого нет в других лингвокультурах;

Слово "шаг" было популярно среди выдающихся украинских писателей. В частности, это слово можно найти в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки и т.д;

Во время Украинской революции 1917 – 1921 годов в обращение ввели денежные знаки с названием "шаг". Это было закреплено на законодательном уровне. Тебе были такие номиналы – 1,2,5, 20 и 50 шагов;

Однако монеты не удалось отчеканить из-за экономических и технических сложностей. Вместо этого выпустили деньги мелкого номинала – разменные марки Государственной казны. На них была надпись – "Ходит наравне со звонкой монетой". Национальной валютой тогда была гривна.

Реакция ученых

В центробанке добавляют, что научное сообщество поддерживает эту инициативу. Вопрос переименования украинских монет исследовали историки Национального банка, которые работают в Музее денег НБУ. В частности, они сообщают, что именно "шаг" – это чисто украинское название для мелких монет в Украине. Доктор исторических наук Андрей Бойко-Гагарин так прокомментировал этот вопрос:

Наша гривна – княжеского рода, а шаг происходит из славного рода казацкого.

Положительно оценили эти выводы и эксперты из Института истории Украины, Института языкознания имени А.Потебни, Национального музея Тараса Шевченко.