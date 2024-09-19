Масштабные наводнения в Европе: грозит ли странам-союзницам Украины еще и финансовое потрясение

Масштабные наводнения охватили сразу несколько стран Европы. Это привело к серьезным разрушениям и жертвам среди населения. Однако непогода также влечет за собой и серьезные последствия для финансовых рынков.

Как реагируют фондовые рынки на наводнения в Европе

С начала недели ряд стран в Центральной Европе страдают от сильной непогоды. Польша, Чехия, Австрия и Румыния столкнулись с самыми масштабными наводнениями за десятилетие, пишет Reuters. Все из-за шторма “Борис”, который пронесся по региону. Количество жертв, к сожалению, растет, а убытки уже оценивают в миллиарды долларов.

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Непогода влияет на все сферы жизни в выше упомянутых странах. В частности, речь идет и о фондовых рынках. Динамику за последние дни можно проследить благодаря главным индексам европейских бирж, согласно данным TradingView:

Austrian Traded Index (Австрия) в среду подорожал на 0,13%. При этом за предыдущие 5 торговых дней этот показатель прибавил в цене 1,44%;

Prague Stock Exchange Index (Чехия) за последние сутки потерял 0,41%, но за 5 дней этот показатель вырос на 0,17%;

Bucharest Exchange Trading Index 18 сентября зафиксировал спад на уровне 0,16%. Однако за 5 торговых сессий он прибавил в цене 0,87%;

Warsaw Stock Exchange WIG (Польша) во время последней торговой сессии подешевел на 0,28%. В то же время за 5 дней он вырос в цене на 1,96%.

Что такое фондовый индекс Это показатель стоимости среза фондового рынка, который высчитывают как среднее взвешенное цен на акции подборки компаний.

Сейчас динамика на выше упомянутых европейских биржах достаточно стабильна. Более того, все индексы с начала 2024 демонстрируют положительную динамику на рынке. Наибольший рост по состоянию на сентябрь зафиксировали фондовые индексы Румынии и Чехии соответственно.