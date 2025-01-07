В НАТО раскритиковали западных инвесторов

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что западные инвесторы ведут себя "глупо". Он имел в виду рейтинговые агентства, банки и пенсионные фонды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Причина критики западных инвесторов – это то, что они избегают инвестиций в оборонную промышленность. Браун добавил, что непонимание инвесторами их роли в коллективной обороне свидетельствует о том, что они рискуют потерять государственное финансирование.

Он отметил, что до сих пор существуют пенсионные фонды и банки, которые считают, что вкладывать деньги в оборону якобы неэтично. Бауэр заявил, что напрямую говорит пенсионным фондам: "Вы что, с ума сошли?". К тому же адмирал подчеркнул, что речь идет о триллионах долларов. Он подметил, что сейчас речь идет о перераспределении сил между Китаем и США.

Роб Бауэр Председатель Военного комитета НАТО адмирал Если смещаются тектонические плиты, происходят землетрясения. Если смещаются плиты геополитической силы, то возникают войны. Я не думаю, что будут мировые войны как таковые, но региональные войны, как мы видим сейчас, вероятно, являются частью нашего ближайшего будущего.

Председатель военного комитета НАТО подметил, что финансовые вложения в оборону отрасль с целью сдерживания – это лучшая мера для устойчивого развития.

Дальше – больше! Адмирал Роб Бауэр заявил, что его шокировала финансовую встречу, которую он посетил в Лос-Анджелесе в 2024 году. Мероприятие организовал американский финансист. По словам адмирала, только он был в военной форме, тогда как вопрос обороны никого не интересовал.

Бауэр отметил, что в целом идея о том, что деньги не связаны с безопасностью очень беспокоит, поскольку экономика может развиваться только в стабильной и безопасной стране. Он добавил, что именно стабильность и безопасность уже 75 лет гарантирует НАТО.