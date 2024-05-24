Накопления украинцев в банках растут: как изменилась ситуация за месяц

Украинцы все больше денег хранят в банках. За месяц эта сумма выросла на миллиарды гривен.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает, что накопления украинцев в банках растут последние три месяца. Стоит отметить, что на сегодня все банки Украины (63) являются участниками Фонда гарантирования вкладов.

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Сбережения украинцев в банках растут

По состоянию на 1 мая 2024 года суммарно вклады физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в украинских банках оценили в 1 244,2 миллиарда гривен. С начала апреля эта сумма выросла на 15,8 миллиарда долларов.

Кроме того, известно, что сохранения физических лиц в банках в национальной валюте составляют 801,6 миллиарда гривен. Этот показатель вырос на 12,5 миллиарда гривен за апрель. Тогда как на сбережения в иностранной валюте приходится 442,6 миллиарда гривен. За месяц зафиксировали рост в 3,3 миллиарда гривен.

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц уточнили, что доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая текущего года составила 3,3%, а сумма их вкладов составляет 139,4 миллиарда гривен. То есть эта группа лиц отвечает за 11,2% от общей суммы вкладов.

Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц Это учреждение, которое от имени государства гарантирует возврат вкладов каждому вкладчику в случае ликвидации банка.

Напомним, что НБУ готовит новые ограничения для переводов с карты на карту (Р2Р-переводы). Центробанк введет новые ограничения в связи с увеличением теневых финансовых операций, которые также известны как "дропы" или "денежные мулы".