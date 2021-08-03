Накануне масштабных изменений: Ethereum установил новый исторический рекорд

На рынке криптовалюты зафиксировали 12-дневную серию побед Ethereum. Таким образом, вторая по популярности криптовалюта мира установила новый исторический рекорд.

Создатели Ethereum готовятся к запуску масштабного обновления блокчейна, с помощью которого функционирует криптовалюта.

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Новый рекорд Ethereum

Рекорд был зафиксирован 2 августа. Согласно данным CoinDesk, цена этой криптовалюты в этот день выросла на 1,6% до 2600 долларов за монету. Всего в течение новой серии побед стоимость цифровой монеты поднялась на 43%.

Ethereum установил 12-дневную серию побед, самую длинную в истории,

– говорится в твите компании IntoTheBlock.

На 4 августа запланирован старт одного из самых принципиальных обновлений в истории Ethereum. Лондонский хардфорк охватывает обновление EPI-1559, которое направлено на снижение инфляции в сети. После активизации механизма часть комиссий, которые выплачивают майнерам, будет сожжена. Это обновление может превратить Ethereum в дефляционный актив или привлекательное хранилище для сбережений.

Дефляционные активы Это активы, которые в прочих равных условиях более привлекательные для инвестиций в период снижения индексов цен.

Долгожданный хардфорк Ethereum в Лондоне создаст для пользователей гибкую и дешевую структуру комиссий и гарантирует умеренный эффект сжигания, выстроенный таким образом, чтобы сделать Ethereum дефляционным,

– заявил Грег Вайсман, один из основателей и главный операционный директор компании Mercuryo.

По данным Dune Analytics, если бы этот проект реализовали год назад, то за 12 месяцев было бы сожжено более 2,9 миллиона цифровых монет. В долгосрочной перспективе это обновление может привести к росту стоимости криптовалюты. Также есть шанс, что некоторые инвесторы, которые сейчас сосредоточены на биткоине, обратят внимание на Ethereum.

Вайсман добавил, что в течение нескольких дней или недель после обновления стоимость виртуальной валюты может вырасти до 3000 долларов. CoinDesk информирует, что сейчас криптовалюта торгуется по цене 2420 долларов за монету. Ее рыночная капитализация составляет 291 миллиард долларов.

Ethereum установил рекорд накануне обновления / Инфографика CoinDesk