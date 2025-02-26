Впервые за 45 лет: главный банк крупнейшей экономики Европы зафиксировал рекордные убытки

Центральный банк Германии отчитался за 2024 год, который оказался для него убыточным. Глава банка прокомментировал ситуацию и поделился прогнозом на ближайшие годы.

Бундесбанк зафиксировал рекордные убытки

Центральный банк Германии – Бундесбанк – зафиксировал рекордные убытки в 2024 году. Более того, регулятор отчитался об убытках впервые за 45 лет. Последний раз такой результат банк имел аж в 1979 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Главная причина убытков банка в размере 19,2 миллиарда евро – это повышение процентных ставок Европейским центральным банком в 2022 году. Этот шаг был необходимым для борьбы с инфляцией.

Ранее немецкий регулятор инвестировал в краткосрочные государственные облигации. Пока ставки были низкими банк на этом зарабатывал, но когда ситуация изменилась, то расходы на выплату процентов резко подскочили.

Интересно, что Бундесбанк был убыточным еще в 2023 году. Просто в прошлом году регулятор решил покрыть недостаток, использовав 700 миллионов евро из резервов. На этот раз центральный банк решил не повторять прошлогоднюю практику даже несмотря на то, что объем резервов за год вырос на 70 миллиардов евро до 267 миллиардов евро.

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Убытки за 2024 год означают, что банк не сможет перечислить средства в федеральный бюджет Германии. Доходность не является ключевой задачей центральных банков, однако Бундесбанк, как правило, перечислял в бюджет примерно 2,5 миллиарда евро.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что ситуация в дальнейшем будет оставаться сложной. По его словам, речь идет о ближайших годах. В то же время банкир предположил, что пик финансовых потерь уже прошел.

Напомним, что Европейский центральный банк также завершил прошлый год с убытками. Регулятор остался "в минусе" на 7,944 миллиарда евро, что является рекордным показателем.