Забрать могут все: Кремль продолжает национализировать активы "врагов"

В 2025 году Москва начала еще активнее национализировать активы. Как правило, частные компании изымаются и затем перепродаются инвесторам, к которым наиболее лоялен Кремль.

Что известно о национализации активов в России?

В 2025 году сумма национализированных активов составила – 3 триллиона рублей. Для понимания, это в 4,5 раза больше чем в 2024, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Общая ситуация с национализацией активов такова:

всего было национализировано имущества на примерно 6,5 триллиона рублей с 2022 года;

1,2 триллиона из них пришлись на стратегические предприятия.

Более 1 триллиона рублей через национализацию было получено именно из-за коррупционных обвинений. Кроме этого, некоторые компании обвиняют в:

связях с иностранными инвесторами (к таким относят даже россиян, которые имеют второе гражданство или вид на жительство в другой стране);

нарушении приватизации.

Тренд подпитывается бюджетным давлением, высокой стоимостью денег, низким ростом ВВП и волатильностью внешней торговли. Предполагаемых причин для замедления нет: национализация будет продолжать расширяться, пока будут оставаться привлекательные активы,

– отмечает разведка.

Национализация уже коснулась большинства сфер. Однако наибольшие риски все же несут крупные и наиболее экономически привлекательные активы, например:

морские порты;

и горно-обогатительные предприятия.

Заметим, что законодательные изменения позволяют Кремлю национализировать больше активов. Например, в феврале 2025 года был поддержан законопроект, который определяет процедуру конфискации Россией иностранной собственности. Согласно документу, такие действия должны стать ответом на аналогичные решения других стран в отношении российских активов, сообщает Reuters.

Решения будут выполнены путем исков, поданных в арбитражный суд государственными органами, такими как центральный банк, Генеральная прокуратура и правительственные учреждения. Ответчиками будут иностранные государства, которые конфисковали российские активы,

– сообщило издание.

Что еще важно знать о национализации активов в России сейчас?

В 2024 году российский конституционный суд принял решение об отсутствии срока давности в антикоррупционных делах. Эти изменения способствовали увеличению количества национализированных активов.

Изъятые активы продают, чтобы увеличить поступления в российский бюджет. Например, за сентябрь, таким образом было получено примерно 30 миллиардов рублей дополнительного дохода.

Интересно! Изъятие происходит в судебном порядке. Однако, как показывает статистика, менее 1% от дел заканчивается в пользу владельцев.