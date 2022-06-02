Нацбанк повысил учетную ставку: чем это было продиктовано и чего ждут

В украинском центробанке сообщили о повышении учетной ставки до 25% годовых. В НБУ объяснили цели такого шага и чего ждут от банков и правительства.

В украинском центробанке заявили, что цель такого шага вместе с другими инструментами – защита доходов и сбережений украинцев в национальной валюте. Нацбанк также стремится увеличить привлекательность гривневых активов и снизить давление на валютном рынке.

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Нацбанк увеличил учетную ставку

В результате, способствовать усилению способности украинского центробанка обеспечивать стабильную ситуацию с курсом валют и сдерживать инфляцию в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

В Нацбанке добавили, что с начала войны России в Украине они решили воздержаться от шагов по учетной ставке, ведь это было обосновано на фоне существенного психологического шока. В НБУ подчеркнули, что тогда поднятие учетной ставки не слишком помогло бы стабилизировать ожидания и быть стимулом для удержания гривневых активов.

Однако ситуация в Украине меняется, а в экономике начинает шаг за шагом адаптироваться к новым условиям. Экологическая логика замещает психологический шок у предпринимателей и населения. Такое изменение требует и новых подходов к монетарной политике.

Что такое учетная ставка Это один из инструментов монетарной политики, с помощью которого Национальный банк Украины устанавливает ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Прежде всего, это касается банков и других субъектов денежно-кредитного рынка Украины.

Так что без обеспечения надлежащего вознаграждения за хранение активов в национальной валюте – гривне – повышает опасность конвертации средств в доллары (или другие иностранные валюты), что может стать причиной появления проблем для финансовой системы. Речь идет о потере ресурса. В то же время в Нацбанке заявили, что ожидания украинцев и представителей бизнеса по поводу девальвации пока неустойчивы и чувствительны к новостям с фронта, например ситуативным факторам.

Добавляют, что в мае 2022 года выросла разница между официальными и наличными курсами, что привело к увеличению негативных эффектов для национальной экономики из-за разных курсов валют, что обусловлено ограничениями для операций с валютой и трансграничных переводов.

Чего ждать дальше

Украина все еще имеет достаточный уровень международных резервов благодаря помощи международных партнеров. Тем не менее, все равно возрастают риски для макрофинансовой стабильности. Речь идет о среднесрочной перспективе.

Соответственно фактор отсутствия существенного повышения доходности активов в гривне приведет к дальнейшему быстрому истощению международных резервов и накоплению дисбалансов в экономике.

Еще один важный аспект, который в НБУ принимали во внимание при принятии решения о повышении учетной ставки, –Даже с учетом постепенного восстановления экономики этот тренд будет частью жизни украинцев в ближайшие месяцы.

Такая тенденция будет представлять угрозу в форме нарастания негативных инфляционных ожиданий в будущем и конвертации сбережений в гривне в иностранную валюту. В то время как возобновление активности Нацбанка в контексте процентной политики позволит предупредить эти негативные течения.

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Украинский центробанк также решил увеличить коридор для процентных ставок по монетарным операциям с банками. Главная цель – сформировать дополнительное пространство для оживления активности на межбанковском рынке. В Нацбанке выразили надежду, что Кабмин и банки в Украине адекватно воспримут нововведение соответствующим повышением ставок по:

ОВГЗ,

депозитам.

Соответствующая реакция рыночных ставок на решение Нацбанка относительно учетной ставки позволит увеличить привлекательность активов в гривнах, в частности ОВГЗ. Таким образом это поможет защитить сбережения и доходы жителей Украины от инфляции.

Рост привлекательности активов в гривне будет поддерживать тенденцию к уменьшению спроса на валютном рынке. Это позволит избежать увеличения дисбалансов и уменьшения давления на международные резервы страны, а также со временем решить проблему с множественными курсами валют.

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