В Украине проведут оценку стабильности банковской системы: в НБУ объяснили, почему это нужно

Национальный банк Украины обсудил вопросы, связанные с обеспечением макрофинансовой стабильности и устойчивости банковского сектора в условиях длительной полномасштабной войны. Регулятор также сообщил о следующем шаге.

В 2023 году НБУ планирует оценить устойчивость банков и банковской системы Украины. Этот вопрос обсудили во время заседания Совета по финансовой стабильности, которое провели 3 февраля.

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НБУ проведет оценку устойчивости банковского сектора

Рада поддержала концепцию от НБУ оценки устойчивости банков в Украине. Таким образом, регулятору удастся выявить реальное положение дел сектора после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с полномасштабным. войной России против Украины.

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В результате Нацбанк сможет оценить жизнеспособность бизнес-моделей финучреждений и определить истинную потребность в капитале крупнейших банков. Особую роль в этом процессе играет третий этап. Речь идет о прогнозировании показателей деятельности банков по базовому сценарию.

С актуальными данным регулятор сможет корректировать режим регуляторного смягчения, а также принимать решение о дальнейшем внедрении требований к банкам в соответствии с регуляциями Евросоюза.

Регулятор также добавил, что украинцы доверяют банковской системе. В частности, фиксируют сохранение притока ликвидности в банки и возобновление увеличение вложений. Кроме того, банки имеют возможность хранить и даже иногда увеличивать запас капитала, несмотря на войну. В то же время, в НБУ подчеркнули, что угрозы для достаточности капитала все еще остаются актуальными.