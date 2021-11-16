Нацбанк не дает гривне укрепиться: каким будет курс доллара до 19 ноября

Украинская гривна несколько недель продолжала тренд укрепления. На прошлой неделе она обновила свой рекорд по крепости за последние 1,5 года – 26,06 за доллар.

Правда, уже в начале этой недели украинская валюта ощутимо обесценилась и 16 ноября НБУ установил курс на уровне 26,34 гривны за доллар.

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На прошлой неделе гривна укреплялась из-за избытка валюты на рынке от экспортеров. Тем не менее существенное укрепление сдерживали интервенции Нацбанка.

Нацбанк значительно увеличил объемы покупки валюты в межбанке. Объем покупки на прошлой неделе составил 858 миллионов долларов США, что является самым болш ы м недельным объемом покупки за последние два года. Евгения Ахтырко Аналитик Concorde Capital

Что будет влиять на гривну на этой неделе

Ситуация на энергорынке

Украина оказалась в сложной энергетической ситуации – запасов угля крайне мало, чтобы обеспечить маневровой электроэнергией всех украинцев этого отопительного сезона. По словам Виталия Минько, аналитика и директора Forex Club во Львове, эта ситуация негативно влияет на гривну.

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О рисках веерных отключений говорит все больше чиновников, однако Кабмин пока их отрицает. Считаем, что население отключать не будут, учитывая электоральные риски, однако для предприятий этот риск достаточно высок. Таким образом, пострадает экономический рост и деловая активность,

– подчеркнул аналитик.

Внешние факторы

На курс гривни по отношению к доллару будут влиять также и внешние факторы. В частности, Виталий Минько считает, что эти факторы могут изменить настроения инвесторов в пользу гривны:

рекордный рост инфляции в США за последние 30 лет;

риск более жесткой политики ФРС США.

Рынок ОВГЗ

Прошлая неделя была удачной для гривны, если рассматривать ее через призму рынка ОВГЗ. Иностранные инвесторы за неделю увеличили свой портфель на 2 миллиарда гривен. А по правилам рынка: повышенный спрос на гривну увеличивает ее ценность. Но на этой неделе Минфин должен погасить большие объемы ОВГЗ.

Фактором давления на гривну на этой неделе будет большое погашение ОВГЗ старых выпусков: в среду Министерство финансов должно заплатить инвесторам почти 14 миллиардов гривен. Однако, учитывая достаточно успешный аукцион на прошлой неделе, часть этих средств может быть реинвестирована в новые выпуски. Анна Волуйчак Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Уплата налогов

На этой неделе бизнес должен уплатить в бюджет большие квартальные налоги, в том числе рентную плату за пользование недрами, экологический налог. Это потребует дополнительных объемов гривневых ресурсов и заставит экспортеров активнее продавать валютную выручку, рассказала Анна Волайчук.

Однако при больших объемах продаж НБУ будет выкупать излишки, считает Виталий Минько.

Каким будет курс доллара до 19 ноября