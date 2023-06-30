Прямо противоположные факторы на рынке нефти: как это влияет на цены

Нефть в конце недели продолжает расти в цене. Однако на рынок влияет фактор, одновременно сдерживающий положительную динамику. О главных изменениях во время торгов – читайте в материале 24 Канала.

Последние изменения на рынке нефти

В четверг, 29 июня 2023 года, марка нефти Brent завершила торги с ценой на уровне 74,03 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,31 доллара или 0,1% во время сессии.

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Бренд нефти West Texas Intermediate на конец сессии торговался на уровне 69,86 доллара за баррель. Эта марка нефти выросла в цене на 0,30 доллара или 0,4%, сообщает Reuters.

Украинский экономист Олег Гетман подробно объяснил, как повлияет на Россию изменение валютного фактора в рамках получения доходов от продажи нефти. Эксперт также рассказал о дальнейших перспективах государства-агрессорки.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 74,34 доллара за баррель (+0,42%);

за баррель (+0,42%); Марка WTI торгуется на уровне 69,80 доллара за баррель (-0,09%).

Что влияет на стоимость нефти

На рынке нефть зафиксировали рост, несмотря на наличие прямо противоположных факторов воздействия. Сырье дорожало из-за новинки о большем, чем ожидали высвобождения из резервов в США. В то же время, рост на рынке сдерживали опасения, что дальнейшее повышение процентных ставок может повлиять на рост мировой экономики, пишет издание. Reuters. В частности, один из вариантов последствий в случае замедления экономики – потенциальный спад спроса на нефть.