Мы на Западе станем немного беднее, – лидер Нидерландов Рютте объяснил причины

Премьер-министр Нидерландов заявил, что Марк Рютте заявил, что странам Запада следует начинать привыкать к новой реальности. Он имел в виду изменения, которые провоцируют инфляцию и высокие цены на энергоносители.

Глава нидерландского правительства заявил, что невозможно помочь всем в условиях набирающей обороты инфляции. По последним данным, в апреле этот показатель в странах достиг 9,6%. В марте инфляция остановилась на уровне 9,7%.

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Глава правительства Нидерландов об инфляции и помощи

В марте правительство Нидерландов анонсировало программу поддержки, которая призвана помочь с бременем роста цен. Например, речь идет об увеличении единовременной выплаты для энергетики до 852 долларов (800 евро) для людей, уровень доходов которых близок к уровню социальных выплат в стране. Кроме того, он заявил, что людям на Западе следует смириться с тем, что станут немного беднее из-за инфляции и высоких цен на энергию.

Рютте добавил, что рост цен повлечет за собой "социальное давление", которое, по его мнению, вполне вероятно станет заметным на выборах по всей Европе. Политик также заявил, что люди в целом осознают, что существует определенный предел, что способно сделать правительство, если процесс честен и направлен для поддержки тех, кто в этом действительно нуждается больше всего.

С другой стороны, Рютте прокомментировал подход Европейского центрального банка по борьбе с инфляцией в еврозоне. По его словам, энергетический кризис и война в Украине неизбежно также влияют на макроэкономические показатели, за что он не может винить банковский сектор.

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