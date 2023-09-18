Украина готова продавать свои военные облигации за границей

Украина активно ищет способы наполнения военного бюджета. Возможности собственного бюджета исчерпывающие, а привлекать к финансированию помощь доноров или международные кредиты запрещает законодательство.

Облигации – увеличение военного бюджета

Продажа военных облигаций в Украине показала хорошие результаты. Возможность одновременно получить гарантированную прибыль и помочь украинской армии привлекла многих граждан.

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Впрочем, война продолжается, и отпор российским оккупантам нуждается в увеличении ресурсов. Для этой цели Украина готова выходить на иностранные рынки.

Украинские военные облигации за границей

Правительство рассматривает возможность продажи военных облигаций частным лицам в других странах. Финансирование успехов армии напрямую зависит от возможности покрыть собственные дефициты, поэтому новые инвестиции в этом направлении будут очень кстати.

Группа ICU уже согласовала с правительством необходимые детали и готова запускать программу удаленной продажи украинских государственных облигаций за рубежом уже на этой неделе. Особо инвестиций ожидают от стран Западной Европы.

Как рассказали в инвестиционной компании, в этом году украинская экономика стабилизировалась, что повлекло рост цен на международные облигации. Данные MarketAxess показали, что на прошлой неделе их стоимость составляла около 29 центов за доллар.

Аналитики прогнозируют, что уже к концу года экономическая активность Украины должна быть где-то на четверть ниже, чем до начала полномасштабного вторжения.

В этом году правительство одолжило 10 миллиардов долларов из-за продажи местных облигаций, превысив 8,5 миллиарда долларов, которые оно получило в виде помощи США,

– сообщили в ICU.

В начале войны большинство новых государственных облигаций выкупил НБУ, чтобы стабилизировать экономику. В настоящее время главной движущей силой экономического сектора стал частный бизнес. Минфин также подсчитал, что банки, компании и физические лица в этом году приобрели казначейские облигации Украины на 3 миллиарда долларов.