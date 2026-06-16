Московский НПЗ приостановил переработку нефти после удара Украины, – Reuters

Во вторник, 16 июня, Украина нанесла удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу. После этого на территории этого крупнейшего поставщика топлива в Московскую область вспыхнул пожар.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что НПЗ приостановил работу.

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Продолжает ли работать Московский НПЗ?

Удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефти" в районе Капотня, расположенном на юго-востоке Москвы, повредил первичную перерабатывающую установку. На её долю приходится 53% мощности завода.

В то же время ожидается, что второй блок вскоре возобновит работу.

На видео с места атаки были видны сильные пламя и густой черный дым, поднимавшийся над нефтеперерабатывающим заводом после атаки.

Позже местные службы экстренной помощи заявили, что пожар был ликвидирован и он якобы не повлиял на работу завода. Однако эту информацию опровергли источники издания.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объект был поврежден, не приводя дополнительных подробностей.

К слову, последствия удара по Московскому НПЗ пока сложно оценить. Впрочем, в перспективе постоянные атаки могут значительно повлиять на обеспечение Москвы и области нефтепродуктами, отметил в комментарии "24 Каналу" эксперт по энергетике Владимир Омельченко.