Московская фондовая биржа приостановила работу: что произошло

В России объявили о приостановлении торгов на Московской фондовой бирже. Об этом предупреждали за день до этого.

Московская фондовая биржа приостановила торги

Торги акциями, облигациями и биржевыми фондами на рынке остановилась во вторник, 13 февраля, в 13:58. О возобновлении работы сообщают позже, согласно данным от российских СМИ.

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Московская биржа приостановит торги, поскольку 13 и 14 февраля на "тестовом контуре фондового и валютного рынков будут проводить технические работы по обновлению торговой системы".

Кроме того, предупреждают, что возможна временная потеря доступа к тестовым системам, а также не будут сохранены заявки и сделки, которые заключать в день обновления.