Машина за 12 миллионов: НБУ совершил неожиданную покупку

НБУ приобрел специальную машину за более чем 12 миллионов. Этот аппарат необходим для того, чтобы уничтожить 800 тонн монет. Речь идет о копейках, выведенных из обращения.

Что известно о новом решении НБУ?

Уничтожить планируют монеты номиналами: 1, 2, 5 и 25 копеек. Именно они изымаются из обращения еще с 2019 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Как повлияло на цену нефти решение США реализовывать нефть из Венесуэлы

К тому же сейчас изымаются из обращения монеты номиналом 10 копеек. Напомним, соответствующее решение было принято еще 1 октября 2025 года, сообщает Нацбанк.

В прошлом году изъято уже 3,1 миллиона штук монет этого номинала. По нашим расчетам из наличного обращения может вернуться 5 – 6% монет номиналом 10 копеек, это около 420 тонн. То есть общий объем монет, требующих утилизации, составит более 1 200 тонн,

– сообщает регулятор.

Заметим, что сейчас уничтожение монет также происходит. Оно осуществляется на устаревшем оборудовании Банкнотно-монетного двора общей мощностью от 100 до 185 килограммов в час.

Нужно понимать, что при таких параметрах уничтожение указанного объема монет займет более 9 лет. А с новым оборудованием на это необходимо почти вдвое меньше – ориентировочно 4 года.

Интересно! Стоимость нового оборудования – 252 300 евро, в соответствии с нынешним курсом, это ориентировочно 12,6 миллиона гривен.

Сейчас мы действительно покупаем специализированное оборудование производителя Monea, марки M60-Decoiner 600 для уничтожения монет. Этот процесс начался еще в 2024 году,

– рассказал НБУ.

Для чего еще НБУ покупает новое оборудование для уничтожения монет?