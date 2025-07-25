ТОП стран по производству металла: кто выплавляет больше всего стали

В мире, где небоскребы тянутся к небесам, а инфраструктурные проекты развиваются с огромной скоростью, сталь остается незыблемым фундаментом прогресса. Каждый год миллиарды тонн этого металла выплавляются на заводах по всему миру.

Какие страны производят больше всего стали?

Китай является безоговорочным мировым лидером в производстве стали. В 2023 году КНР произвела более 1 миллиарда тонн стали – это более половины (примерно 54 %) от мирового объема, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет World Steel Association.

ТОП-5 стран-производителей стали:

Китай – 1 019,1 миллиона тонн. Индия – 1 40,2 миллиона тонн. Япония – 87,0 миллиона тонн. США – 80,7 миллиона тонн. Россия – 75,8 миллиона тонн.

Индия, которая занимает вторую позицию в рейтинге, продемонстрировала наибольший рост производства металла – 18%, Также динамичный рост производства состоялось в России – 5,6%.

Интересно! Наибольшее снижение производства зафиксировано в Японии – 2,5% – которая занимает третье место в глобальном рейтинге.

На каком месте Украина?

В 2023 году Украина произвела 6,2 миллиона тонн стали - это на 0,6% меньше, чем в 2022-м году. Несмотря на незначительное сокращение, страна поднялась с 25-го на 24-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Примечательно! Мировое производство стали в июне 2025 года уменьшилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 151,4 млн тонн. В пятерке лидеров: Китай, Индия, США, Япония и Россия.