Эталонные бренды нефти демонстрируют разную динамику на рынке в начале недели. На стоимость нефти влияют новости из двух крупнейших экономик мира.

Мировой рынок нефти

В понедельник, 11 ноября, на рынке нефть зафиксировали незначительные изменения. На динамику цен на нефть влияют новости из США и Китая. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во-первых, ослабла угроза перебоев с поставками нефти из-за шторма в США. Во-вторых, инвесторов разочаровал план экономических стимулов в Китае, который является вторым потребителем нефти в мире. Они ожидали роста спроса на топливо в стране.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Напомним, что эксперты из топовых банков снизили свои прогнозы цен на нефть на 2025 год из-за увеличения объемов поставок и слабый спрос.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent выросла в цене на 4 цента. Сырье торгуется на уровне 73,91 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 7 центов. Этот бренд нефти стоит 70,31 доллара за баррель.

К теме! В пятницу, 8 ноября, эталонные бренды нефти зафиксировали спад на рынке более чем на 2%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: