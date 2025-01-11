Как изменились мировые цены на нефть за неделю

Эталонные бренды нефти – Brent и WTI – завершили неделю, которая длилась 6 по 10 января, существенно выросли в цене. Нефть дорожает третью неделю подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть Brent за неделю подорожала на 9%. Во время торгов в пятницу, 10 января, сырье торгуется на уровне 75,58 доллара за баррель. Во время торговой сессии контракты на нефть подорожали на 3,5%.

К теме! За предыдущую неделю нефть Brent зафиксировала рост на более 3%. Параллельно сорт нефти WTI прибавила в цене 5%.

Тогда как американская нефть WTI за аналогичный период выросла в цене на 10%. По состоянию на 10 января цена черного золота колеблется на уровне 76,56 доллара за баррель, выросши за день на 3,6%.