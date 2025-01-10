Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

Эталонные бренды нефти в последний день торговой недели изменили динамику на рынке. На стоимость черного золота влияет погода в США и Европе.

Что происходит на мировом рынке нефти

В пятницу, 10 января, нефть вернулась к росту в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Кроме того, черное золото дорожает третью неделю подряд.

Интересно Лучшие из лучших: какая компания из орбиты "Новой почты" сделала важный прорыв

Нефть дорожает из-за погодных условий в некоторых частях США и Европы. Это привело к увеличению спроса на топливо для отопления.

Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 40 центов или на 0,5%. Сорт нефти торгуется на уровне 77,32 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала на 38 центов или на 0,5%. Контракты на американскую нефть стоят 74,30 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: