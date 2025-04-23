Цены на нефть приближаются к важным психологическим уровням

Цены на нефть продолжают расти. На динамику цен на рынке нефти влияют новости и решения, которые связаны с США.

Мировые цены на нефть сегодня

Во время торгов в среду, 23 апреля, эталонные бренды нефти продолжают расти в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти влияет новый раунд санкций США против Ирана. Среди факторов влияния также является уменьшение запасов сырой нефти в США и смягчение тона президента Дональда Трампа относительно Федеральной резервной системы.

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Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 55 центов или на 0,8%. Сорт нефти торгуется на рынке с ценой на уровне 67,99 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 54 цента или на 0,9%. Цена американской нефти выросла до 64,21 доллара за баррель. Речь идет о контрактах на май.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: