Сколько стоит нефть Urals в преддверии Рождества

Известная российская марка нефти накануне Рождества фиксирует незначительные потери на рынке, тогда как эталонные бренды нефти существенно выросли в цене.

Нефть Urals дешевеет на рынке

Во вторник, 24 декабря, самая известная марка российской нефти – Urals – демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OilPrice.

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На момент создания этого материала, нефть Urals торгуется на уровне 67,61 доллара за баррель. С начала торгов цена нефти упала на 0,82%.

К теме! В конце 2022 года страны G7 установили ценовой потолок для продажи российской нефти. Предельный предел составляет 60 долларов за баррель нефти. Однако недавно появилась информация, что ценовой потолок на черное золото из России планируют снизить до 40 долларов.

Для сравнения, эталонные бренды нефти на мировом рынке по состоянию на сегодня демонстрируют положительную динамику на рынке. Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях: