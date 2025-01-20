Трамп может изменить санкции против России: как это влияет на цены на нефть

Эталонные бренды нефти начинают новую торговую неделю со спада. На мировой рынок нефти влияют ожидания относительно планов Трампа по санкциям против России.

Цены на мировом рынке нефти

В понедельник, 20 января, цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На мировой рынок нефти влияют ожидания, что Дональд Трамп может ослабить санкции против энергетического сектора России в обмен на соглашение о прекращении войны в Украине. Этот фактор нивелировал опасения относительно перебоев с поставками сырья из-за более жестких санкций.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 16 центов или на 0,2%. Сорт нефти торгуется на уровне 80,63 доллара за баррель. За предыдущую сессию нефть зафиксировала спад на 0,62%.

Нефть WTI подешевела на 6 центов до 77,33 доллара за баррель. Речь идет об апрельских контрактах, которыми более активно торгуют на рынке. на американскую нефть стоят 80,32 доллара за баррель. Тогда как фьючерсы за март выросли в цене на 15 центов до 78,03 доллара за баррель.