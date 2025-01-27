Как изменилась цена нефти Brent после новых призывов Трампа к ОПЕК

Дональд Трамп продолжает влиять на рынок нефти. Заявления и планы президента США давят на цены на нефть.

Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 27 января, цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на рынке. На стоимость нефти влияют заявления и планы президента США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть падают после новых призывов Дональда Трампа к ОПЕК по снижению цен на нефть. До этого он объявил о широкомасштабных мерах по увеличению добычи нефти и газа в США.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подешевела на 53 цента или на 0,68%. Сорт нефти торгуется на уровне 77,97 доллара за баррель. Американское сырье WTI упало в цене на 50 центов или на 0,67%. Стоимость нефти колеблется на уровне 74,16 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: