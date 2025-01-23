Фактор Трампа: сколько стоит баррель нефти на сегодня

Политика Дональда Трампа продолжает влиять на рынок нефти. Напомним, что инаугурация Трампа прошла всего 3 дня назад.

Мировые цены на нефть

В четверг, 23 января, нефть продолжает падать в цене. Рынок взвешивает решение Дональда Трампа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Безумные потери: почему обвалился экспорт нефтепродуктов из России

Сейчас ситуация достаточно неопределенная, поскольку не понятно, как предложенные президентом США Дональдом Трампом тарифы и энергетическая политика повлияют на глобальный экономический рост и спрос на энергоносители.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 38 центов или на 0,5%. Сорт нефти торгуется на уровне 78,62 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 39 центов или на 0,5% до 75,05 доллара за баррель.Нефть Brent дешевеет шестой день подряд, тогда как сырье WTI – пятый.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: