Цена нефти Brent обвалилась ниже важного уровня

Цены на нефть продолжают падать. На рынок влияют новости из первой экономики мира и планы топовых экспортеров нефти.

Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 11 марта, эталонные бренды нефти продолжают фиксировать потери на рынке. На рынок влияют новости о США и ОПЕК+. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во-первых, цены на нефть падают из-за опасений относительно рецессии в США. Напомним, что Федеральный резерв ожидает, что в первом квартале 2025 года ВВП США, вырастет, но значительно меньше, чем прогнозировали ранее. Еще один фактор влияния – влияние тарифов США на глобальную экономику. Во-вторых, цены на нефть реагируют на планы ОПЕК+ по увеличению объемов добычи нефти.

Цена 1 барреля нефти

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 6 центов или на 0,01% до 69,22 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подешевело на 13 центов или на 0,2%. Американская нефть торгуется на рынке с ценой на уровне 65,90 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: