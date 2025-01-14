Цены на нефть резко взлетели до пикового уровня с лета

Нефть начала неделю на рынке с существенного роста. На стоимость черного золота влияет решение США ужесточить санкции против российской нефти.

Цены на мировом рынке нефти

Торги в понедельник, 13 января, эталонные бренды нефти завершили с серьезным ростом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. В целом нефть подорожала примерно на 2% за день, достигнув пикового уровня за 4 месяца.

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На рынок нефти влияют ожидания по расширению санкций США, которая направлены на российскую нефть. В частности, говорится о том, что Китай и Индия будут вынуждены искать новых поставщиков нефти, чтобы заменить российскую нефть.

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Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подорожала на 1,25 доллара или на 1,6%. Сорт нефти завершил торги с ценой на уровне 81,01 доллара за баррель. При этом нефть WTI за сессию выросла в цене на 2,25 доллара или на 2,9%. Контракты на американскую нефть на конец дня стоили 78,82 доллара за баррель.

Обе марки нефти завершили торги на пиковом уровне с августа. Кроме того, второй день подряд эталонные бренды нефти держатся в зоне технической перекупленности.