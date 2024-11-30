Нефть существенно упала в цене: что происходит на мировом рынке черного золота

Нефть снова зафиксировала существенный спад. Речь идет как о торгах в пятницу, так и об общей динамике на рынке за неделю.

Какие факторы влияют на цены на нефть

В пятницу, 29 ноября, нефть завершила торговый день со спадом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Кроме того, сырье существенно подешевело за неделю.

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Цены на нефть упали из-за ослабления беспокойства относительно рисков для поставок из-за конфликта между Израилем и Хезболлой. Также на рынок давят перспективы увеличения предложения в 2025 году, даже несмотря на то, что ОПЕК+, как прогнозируют, продолжит сокращение объемов добычи. Напомним, что ОПЕК+ перенесла встречи, на которой должны были принять решение по добыче, назначивновую дату.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 34 цента или на 0,46%. Эталонная марка завершила торги с ценой на уровне 72,94 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 72 цента или на 1,05%. Контракты на сырье на конец дня стоили 69 долларов за баррель.

Важно! За неделю нефть подешевела более чем на 3%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: