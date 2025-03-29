Цены на нефть существенно выросли за неделю: сколько стоит 1 баррель

Эталонные бренды нефти завершили неделю на рынке с существенным ростом. Более того, бренды нефти значительно восстановили свои позиции на рынке после обвала в начале месяца.

Как изменились цены на нефть за неделю

За неделю с 17 по 28 марта эталонные бренды нефти выросли в цене. Речь идет о сортах нефти Brent и WTI, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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За неделю цена нефти Brent выросла на 1,9%. Торги в пятницу сырье завершило с ценой на уровне 73,63 доллара за баррель. Американская нефть WTI за аналогичный период выросла в цене на 1,6% до 69,36 доллара за баррель.

К темецены на нефть в начале марта обвалились до многомесячных минимумов. Однако с тех пор нефть Brent подорожала более чем на 7%, а сырье WTI – на более чем 6%.

Всего на этой неделе на рынок нефти влияли следующие факторы:

Усиление давления на Венесуэлу и Иран, чтобы ограничить экспорт нефти из этих стран;

Таможенная политика Трампа. В частности, речь идет о тарифах на импортные авто;

Опасения относительно предложения на рынке.

Напомним, что аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз для цен на нефть. Они ожидают, что цены на нефть снизятся до конца года. Более того, они прогнозируют снижение цен еще в 2026 году.