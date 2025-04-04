Цены на нефть на пути к худшему спаду за месяцы

Цены на нефть продолжают падать. Кроме того, эталонные бренды нефти могут завершить эту неделю с худшим результатом за несколько месяцев.

Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 4 апреля, эталонные бренды нефти продолжают падать в цене. Более того, цены на нефть на пути к худшей неделе за месяцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть падают из-за тарифов, которые ввел Дональд Трамп. На рынке преобладают опасения относительно влияния таможенной политики президента США для мира. Ведь глобальная торговая война может негативно повлиять на спрос на нефть.

Интересно! Россия ограничила экспорт нефти из порта в Черном море. Главная причина такого решения Москвы – заявления Дональда Трампа о возможном усилении санкций против России. Дело в том, что у Трампа недовольны прогрессом в переговорах о прекращении огня в Украине.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 76 центов с начала торгов. Бренд нефти торгуется на уровне 69,38 доллара за баррель. Тогда как нефть West Texas Intermediate просела в цене на 78 центов или на 0,5%. Американская нефть сейчас стоит 66,13 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: