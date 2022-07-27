Мир в поисках новых месторождений благодаря высоким ценам на нефть

Для нефтедобывающих компаний наступили хорошие времена. Теперь они снова в поисках новых месторождений для добычи нефти.

Два года назад, когда энергетический кризис достиг своего апогея, нефтегазовые компании вынуждены были поменять свою стратегию. Они сократили расходы – вместо дорогостоящих программ бурения они истощали уже пробуренные.

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Так, по данным Управления энергетической информации США, в июне 2022 года показатель DUC (количество незавершенных скважин) в США снизился до 4 245, что более чем в 2 раза меньше, чем было в 2019 году. Но скоро это может измениться.

Новая волна исследований

Нефтедобытчики по всему миру быстро расширяют поиск сырой нефти и природного газа на суше и в море. Компания Schlumberger сравнила ситуацию с бурными днями 2008 года.

Мы считаем, что ускорение международного цикла роста не только продлится несколько лет, но и будет разворачиваться, даже если цены на нефть умеренно снизятся,

– отметил Скотт Грубер, аналитик Citigroup Inc.

По словам Джеймса Веста, аналитика Evercore ISI, ожидается, что нефтяные компании в этом году увеличат расходы на 22% до 450 миллиардов долларов. Нефтяники утверждают, что цены на бурение скважин выросли, а предложение работы в этой сфере выросло.

Стоимость нефти

Августовские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на уровне 104,08 доллара за баррель на момент написания материала. С открытия рынка цена опустилась на 63 цента, по данным Finance! Yahoo .

за баррель на момент написания материала. С открытия рынка цена опустилась на 63 цента, по данным Finance! Yahoo . В то же время, сентябрьские фьючерсы нефти американской марки WTI торгуются на уровне 95,30 доллара за баррель. С открытия рынка они выросли в цене на 32 цента.

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