Богачи из первой десятки Forbes потеряли 158 миллиардов: почему Уоррен Баффет – исключение

10 самых богатых людей мира с начала 2022 года суммарно потеряли 158 миллиардов долларов из-за масштабной распродажи акций этого месяца. Только один человек смог избежать этого сценария.

Исключением стал известный инвестор и бизнесмен Уоррен Баффет. Капитал главы компании Berkshire Hathaway вырос на 2,6 миллиарда долларов до 112 миллиардов долларов, согласно Bloomberg.

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Миллиардеры теряют деньги

В то же время коллеги Уоррена Баффета из списка самых богатых людей мира зафиксировали миллиарды убытков в январе 2022 года. Капитал основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска уменьшился на 33 миллиарда долларов до 237 миллиардов долларов. Это было обусловлено падением акций производителя электрокаров на 23% за последний месяц.

Похожая ситуация произошла и с состоянием основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Он потерял 27 миллиардов долларов. Капитал бизнесмена снизился до 165 миллиардов долларов. Это также произошло из-за обесценивания активов компании Безоса с начала 2022 года. Ценные бумаги Amazon обвалились на 18%.

Миллиардеры теряют деньги / Фото Getty Images

Французский бизнесмен Бернар Арно, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, бывший гендиректор компании Стив Балмер (занимал должность в течение 2008 – 2014 годов), создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Meta и глава компании Oracle Ларри Эллисон. Их состояние тоже отреагировало на резкое снижение стоимости ценных бумаг этих компаний.

Почему Баффету удалось увеличить свой капитал

На момент создания этого материала, Forbes оценивает состояние Илона Маска вдолларов, Джеффа Безоса – вдолларов, Бернара Арно – вдолларов, Билла Гейтса – вдолларов.

Уоррен Баффет пережил спад на фондовом рынке лучше, чем его коллеги-миллиардеры. Главная причина – это изменение "аппетита к риску". Перспектива инфляции и планы Федерального резерва по повышению процентных ставок в этом году побудили инвесторов изымать свои деньги из акций роста и превращать их в стабильные и более дешевые активы.

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Berkshire владеет десятками предприятий по "реальной экономике", включая Geico, See's Candies. Компании Баффета также принадлежат многомиллиардные пакеты акций в относительно стабильных компаниях, например:

American Express,

Bank of America,

Coca-Cola,

Kraft Heinz.

В результате многие инвесторы рассматривают акции Berkshire как безопасное место для хранения своих денег.