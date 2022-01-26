Богачи из первой десятки Forbes потеряли 158 миллиардов: почему Уоррен Баффет – исключение
Источник:Business Insider
10 самых богатых людей мира с начала 2022 года суммарно потеряли 158 миллиардов долларов из-за масштабной распродажи акций этого месяца. Только один человек смог избежать этого сценария.
Исключением стал известный инвестор и бизнесмен Уоррен Баффет. Капитал главы компании Berkshire Hathaway вырос на 2,6 миллиарда долларов до 112 миллиардов долларов, согласно Bloomberg.
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Миллиардеры теряют деньги
В то же время коллеги Уоррена Баффета из списка самых богатых людей мира зафиксировали миллиарды убытков в январе 2022 года. Капитал основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска уменьшился на 33 миллиарда долларов до 237 миллиардов долларов. Это было обусловлено падением акций производителя электрокаров на 23% за последний месяц.
Похожая ситуация произошла и с состоянием основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Он потерял 27 миллиардов долларов. Капитал бизнесмена снизился до 165 миллиардов долларов. Это также произошло из-за обесценивания активов компании Безоса с начала 2022 года. Ценные бумаги Amazon обвалились на 18%.
Французский бизнесмен Бернар Арно, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, бывший гендиректор компании Стив Балмер (занимал должность в течение 2008 – 2014 годов), создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Meta и глава компании Oracle Ларри Эллисон. Их состояние тоже отреагировало на резкое снижение стоимости ценных бумаг этих компаний.К теме! На момент создания этого материала, Forbes оценивает состояние Илона Маска в 238,5 миллиарда долларов, Джеффа Безоса – в 169,5 миллиарда долларов, Бернара Арно – в 186 миллиардов долларов, Билла Гейтса – в 130 миллиардов долларов.
Почему Баффету удалось увеличить свой капитал
Уоррен Баффет пережил спад на фондовом рынке лучше, чем его коллеги-миллиардеры. Главная причина – это изменение "аппетита к риску". Перспектива инфляции и планы Федерального резерва по повышению процентных ставок в этом году побудили инвесторов изымать свои деньги из акций роста и превращать их в стабильные и более дешевые активы.
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Berkshire владеет десятками предприятий по "реальной экономике", включая Geico, See's Candies. Компании Баффета также принадлежат многомиллиардные пакеты акций в относительно стабильных компаниях, например:
- American Express,
- Bank of America,
- Coca-Cola,
- Kraft Heinz.
В результате многие инвесторы рассматривают акции Berkshire как безопасное место для хранения своих денег.