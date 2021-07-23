Миллиардер Томас Петерфи начал инвестировать в криптовалюту: при чем здесь главная валюта мира

Основатель и глава крупнейшей акционерной транснациональной биржевой брокерской фирмы Interactive Brokers Томас Петерфи инвестирует в криптовалюту. Миллиардер считает, что цифровая валюта имеет незначительный шанс стать главной валютой мира.

Петерфи критиковал биткоин в прошлом, особенно в 2017 году, когда CME Group готовилась к запуску фьючерсов на эту виртуальную монету. Он выступал против привязки виртуальных денег к реальной экономике.

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Томас Петерфи инвестирует в криптовалюту

Однако, через несколько лет миллиардер изменил свое отношение к цифровым деньгам. Петерфи признался, что инвестирует в криптовалюту даже несмотря на то, что он не уверен в ее будущем. С одной стороны он считает, что существует вероятность того, что этот рынок просто не сможет функционировать. Однако, у трейдера есть и другой прогноз относительно крипторынка.

Я думаю, что есть небольшой шанс, что криптовалюта будет главной валютой, поэтому надо рисковать,

– добавил миллиардер.

Интересно, что компания Петерфи планирует до конца лета начать покупать и продавать криптовалюты. Миллиардер пояснил, что Interactive Brokers идет этим путем, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. В течение первого квартала 2021 года клиенты более чем из 200 стран мира открыли в этой компании 1,33 миллиона счетов на 330,6 миллиарда долларов. Личное состояние Петерфи Forbes оценивает в 20,8 миллиарда долларов.